[Made in France] Shippeo trace la logistique

Shippeo a mis au point une solution de visibilité en temps réel du transport qui s’appuie sur l’intégration de données à partir de centaines de systèmes de gestion de transport (TMS), d’ERP, ou de systèmes embarqués. La start-up fournit des données de localisation en temps réel, assure un suivi des livraisons et propose des algorithmes propriétaires pour calculer l’heure d’arrivée estimée d’une expédition.

Sa plate-forme permet aux transporteurs d’identifier et d’éliminer les points sensibles et les inefficacités sur l’ensemble de leur chaîne logistique et d’agir pour optimiser leurs processus, par exemple en réduisant les coûts. Malgré la crise du Covid-19, Shippeo a enregistré une augmentation de ses revenus et de sa base clients en 2020, avec l’arrivée de Kuehne+Nagel, Total, Hager Group ou Krone. Au-delà du suivi des expéditions, son atout est de donner aux chaînes logistiques la flexibilité nécessaire pour répondre aux demandes des clients dans des conditions de marché incertaines.

La start-up parisienne, créée il y a six ans, continue d’accélérer son développement. Elle a levé 32 millions de dollars en janvier et a acquis en octobre 2020 la société française oPhone, ce que lui a permis de s’attaquer aux secteurs de la distribution et de l’industrie. Ses effectifs ont été multipliés par deux au cours des douze derniers mois pour atteindre 160 employés, dont 45 % travaillent dans la R & D. Elle compte parmi ses clients Carrefour, Schneider Electric, Faurecia, Saint-Gobain ou Eckes Granini.