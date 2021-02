[Made in France] Sequans pilote un projet sur les applications critiques pour les objets connectés

Principal fournisseur de puces et de modules pour le haut débit 4G/5G et spécialiste des applications IoT critiques et massives, la société francilienne Sequans a vu son projet CRIIOT (Critical loT) retenu dans le cadre de l’appel à projets du plan de Relance "souveraineté dans les réseaux de télécommunications afin d’accélérer les applications de la 5G dans les marchés verticaux".