[Made in France] Qui sont les entreprises qui déposent le plus de brevets ?

Alors que PSA reste en tête, Safran ravit la deuxième place à Valeo, qui obtient la médaille de bronze. Voici le podium 2020 du palmarès des dépôts de brevets sur le territoire français, tel que dévoilé le mardi 8 juin par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Ces chiffres, qui portent sur les demandes déposées entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (en raison du décalage légal de 18 mois entre le dépôt d’un brevet et sa publication), ne tiennent pas compte des effets de la crise sanitaire et des divers plans de relance, mais témoignent de la bonne santé de l’innovation française. Comme d’habitude portée par l’aéronautique et l’automobile.