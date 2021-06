[Made in France] Minsar permet de créer sans coder

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Opuscope Les fondateurs d'Opuscope / Minsar

Minsar Studio, développé par Opuscope, est un outil permettant de créer des expériences de réalité augmentée de façon simplifiée, sans avoir besoin de compétences en développement informatique. Le secret ? Il utilise un casque de réalité virtuelle, l’Oculus Quest, ce qui rend la création beaucoup plus facile qu’avec un clavier et une souris. Cette approche « no code » permet à des agences créatives de concevoir des expériences rapidement et à moindre coût.

Minsar est constitué d’outils de storyboarding, d’animation et d’interaction pour agir sur des modèles 3D préexistants, importés depuis Sketchfab notamment. Les expériences peuvent être publiées par WebXR sur les navigateurs compatibles, sur des plates-formes comme Facebook, Instagram et Snapchat, ainsi que dans des applications mobiles propriétaires. Minsar peut être utilisé par exemple pour des campagnes marketing sur les réseaux sociaux ou des packagings. Les marchés visés sont le luxe, l’immobilier et la distribution.