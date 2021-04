[Made in France] Gaussin lance son skateboard industriel à hydrogène, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire

La société Gaussin basée à Héricourt (Haute-Saône), qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique, innove avec une plateforme roulante 100 % hydrogène ou tout électrique destinée aux camions routiers. Ce nouveau produit se destine aux carrossiers, aux constructeurs et aux acteurs du secteur des véhicules autonomes.