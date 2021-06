[Made in France] DNA Script fabrique une imprimante 3D moléculaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Welcome to the Jungle

DNA Script est à l’origine d’une technologie de synthèse enzymatique intégrée dans une sorte d’imprimante moléculaire, baptisée Syntax. Elle est capable d’élaborer une séquence ADN personnalisée grâce à des cartouches contenant des enzymes naturelles en seulement quelques heures, soit beaucoup plus rapidement que les méthodes classiques.

« Le système Syntax s’inspire de l’industrie du séquençage, où la mise à disposition d’instruments de séquençage directement dans les laboratoires a eu un impact décisif sur la recherche en génomique et en médecine personnalisée », explique Thomas Ybert, le président et cofondateur de DNA Script. L’idée derrière cette imprimante à ADN est donc de permettre aux chercheurs d’écrire de l’ADN aussi facilement qu’ils peuvent le lire.

La biotech française, fondée en 2014, connaît une ascension fulgurante, avec 126 millions d’euros levés depuis 2017. Elle enchaîne aussi les contrats. Elle a été choisie en mars par GE Research pour développer une plate-forme mobile dédiée à la fabrication rapide de vaccins et thérapies à base d’acides nucléiques pour protéger les populations et les forces armées contre des attaques biologiques et les maladies infectieuses. Un contrat à 9,35 millions de dollars. « Lorsqu’il s’agit de réagir face à une pandémie ou d’éviter l’émergence de variants plus dangereux d’une maladie infectieuse existante, il est essentiel de pouvoir fabriquer en quelques jours de petits lots de vaccins prêts à l’emploi », déclare Thomas Ybert. A LIRE AUSSI Le Français DNA Script au cœur du projet de la Darpa américaine de modules de production de vaccins d’urgence