Luxottica, LVMH et Chanel sanctionnés par l'autorité de la concurrence pour avoir imposé des prix de vente aux opticiens

© Luxottica Le premier fournisseur mondial de lunettes, l'italien Luxottica, écope d'une amende record de 125 millions d'euros de la part de l'Autorité de la concurrence pour avoir imposé ses prix aux opticiens. Le groupe a fait appel.

L’amende est très lourde, et Luxottica a déjà annoncé qu’il faisait appel. L’Autorité de la concurrence, qui enquêtait sur un cartel des lunetiers depuis plus de dix ans, a condamné le 22 juillet le fabricant italien de lunettes (qui a fusionné en 2019 avec Essilor), premier fournisseur mondial de lunettes, à une amende de plus de 125 millions d’euros.

Il lui est reproché d’avoir, de 2005 à 2014, imposé des prix de vente aux opticiens et de leur avoir interdit de pratiquer des remises et promotions. Plusieurs témoignages recueillis par l’autorité administrative montrent que les opticiens qui ne se soumettaient pas à ces règles se voyaient appliquer des « mesures de rétorsion : retard ou suspension des livraisons dans leurs magasins, retrait de l’agrément nécessaire à la distribution de certaines de ses marques ou encore blocage des comptes pour les empêcher de passer commande », détaille l'Autorité de la concurrence dans sa décision Plusieurs opticiens avaient d’ailleurs déposé plainte contre Luxottica. L’enquête, très précise, de l’Autorité de la concurrence cite les échanges de mails qui attestent des pressions, menaces et sanctions qu’ils ont subies.

