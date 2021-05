Lufthansa Technik teste la 5G pour fluidifier la réalité virtuelle

Pour étudier l’avantage concurrentiel de la 5G, la division de Lufthansa chargée de la maintenance des avions et de l’aménagement intérieur des jets privés et gouvernementaux a créé en 2019 deux réseaux distincts à Hambourg. « Cela nous a permis de tester différentes configurations », justifie Maik Voigt, le responsable de projets IT et réseaux mobiles 5G de Lufthansa Technik.