[Loi pouvoir d‘achat] Le gouvernement met la pression sur les branches

Au 1er août, le Smic horaire passera à 11,06 euros brut (8,76 euros net), le Smic mensuel à 1680 euros bruts (1329 euros net, soit 34 euros de plus). Cette augmentation de 2,01% sera la quatrième du salaire minimum en un an, après +2,2% en octobre 2021, + 0,9% en janvier 2022, + 2,65% en mai 2022. Des hausses automatiques, prévues par la loi, tous les gouvernements depuis 2012 ayant refusé d'aller plus loin en donnant un « coup de pouce » au Smic.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]