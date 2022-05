Lixo met les déchets sous l’œil de l’IA

Comment numériser le gisement de matières recyclables et valorisables que nous générons ? Voilà le défi auquel s’attaque Lixo, une start-up parisienne née en 2019. Elle a levé 3,5 millions d’euros début 2022 pour mettre des caméras et de l’intelligence artificielle dans le monde de la collecte et du tri des déchets.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]