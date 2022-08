LiFi, imagerie, positionnement… France Relance met sur orbite six technologies et services basés sur les nanosatellites

Les nanosatellites sont au coeur du dernier volet du plan France Relance dédié à l’industrie spatiale. Dotée de plus de 10 millions d’euros, cette vague finance notamment la validation de trois projets technologiques et la réalisation d’autant de démonstrateurs de services innovants. Les 22 entreprises et laboratoires sélectionnés viennent clore le déploiement de France relance pour le secteur spatial, portant son montant à 515 millions d’euros. Coup de projecteur sur les six services et technologies qui s'apprêtent à partir en orbite.

Premiers vols

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]