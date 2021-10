Levée majeure de 142 millions d’euros pour le français DNA Script et son imprimante moléculaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DNA Script DNA Script, entreprise française spécialiste de la synthèse d'ADN, a commencé la pré-commercialisation de son système Syntax composé d'une imprimante moléculaire (photo), d'un logiciel et de cartouches de réactifs l'été dernier.

En sept ans d’existence, DNA Script a levé un total de 236 millions d’euros. Ce 26 octobre, l’entreprise francilienne vient de dévoiler une nouvelle levée, d'un montant de 142 millions d’euros, dans le cadre d’un tour de financement privé auprès d’une quinzaine de fonds d’investissement. Un record, d’autant plus dans le segment du matériel de recherche biotechnologique.

La société dispose ainsi de moyens pour assurer ces prochaines années le développement de ses technologies et produits, actuels et futurs. Une centaine d’embauches est également planifié, pour cette entreprise qui recense déjà près de 120 salariés basés majoritairement en France, avec un siège au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), et aux Etats-Unis, à South San Francisco.

Imprimante moléculaire

