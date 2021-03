Les trois nouveaux axes du contrat de filière électronique 2.0 conclu avec l’Etat

Le gouvernement, représenté par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie, et le Comité stratégique de filière des industries électroniques, présidé par Thierry Tingaud, PDG de STMicroelectronics France, ont signé ce jeudi 4 mars un avenant au contrat de filière dans les locaux de Soitec à Bernin, en Isère. De quoi donner à la filière électronique de nouvelles ambitions pour valoriser l’excellence et le rayonnement de ses industries, en réponse aux enjeux numériques et environnementaux de l’industrie du futur.