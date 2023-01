Toutes les TPE pourront bénéficier d’un tarif garanti maximum pour l'électricité de 280 euros le MWh en 2023

La précipitation de Bercy a été imposée par l’Elysée. Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi 5 février lors de la galette des rois avec les boulangers que les artisans et les TPE pourraient renégocier les «contrats excessifs» de fourniture d’électricité. La renégociation d’un contrat en cours n’a rien d’évident et expose à des pénalités. Le président avait lui-même fixé le seuil de ces contrats «excessifs» à 280 euros le mégawattheure. Le lendemain matin, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, évoquait un seuil de 300 euros le MWh. Ce sera finalement non plus une renégociation, mais un tarif garanti automatique qui sera fixé. Il sera de 280 euros le MWh pour toutes les TPE (0 à 9 salariés, et 2 millions maximum de chiffres d’affaires) ayant signé un contrat au second semestre 2022, au moment où les prix étaient au plus haut.

600 000 TPE bénéficiaires du dispositif

