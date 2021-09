Les TPE et PME sortent de la crise sans trop de casse… Mais pas dans tous les secteurs

L’étude, inédite dans sa forme, devrait rassurer le gouvernement. Le Conseil d’analyse économique, chargé de conseiller Matignon, a mouliné les données bancaires de 25 000 PME et 70 000 TPE qui disposaient de comptes au Crédit mutuel alliance fédérale, pour évaluer leur résistance à la crise du Covid. Le réseau bancaire regroupe un peu moins d’un tiers des entreprises françaises. A court terme, les entreprises ont de quoi voir venir. Grâce aux PGE et au fonds de solidarité, la trésorerie des TPE-PME est plus abondante en août 2021 qu’avant-crise. Et ce, quel que soit le secteur d’activité.