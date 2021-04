Les tensions sur les matières, nouvelle crainte des acteurs du bricolage et de la maison

15 jours gratuits et sans engagement

Pour l’heure, dans les linéaires des distributeurs d’articles de bricolage, les tensions sur les matières premières restent invisibles. Elles pèsent, pourtant. “Concrètement, on ne voit pas aujourd’hui de ruptures dans les rayons, puisque les enseignes et les fabricants ont su anticiper ces éventuels problèmes”, indique le président de la Fédération des magasins de bricolage, Mathieu Pivain. “Il y a des conséquences très limitées pour la distribution, malgré des tensions ponctuelles sur les dérivés plastiques et la peinture, avec l’espoir d’un retour à la normale au deuxième semestre 2021”, renchérit Jean-Luc Guéry, président d’Inoha (250 adhérents industriels de l’aménagement de la maison). Des propos rassurants dans un contexte d’explosion du marché : +13% en France en 2021, à 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires.