Les syndicats et la direction de Schneider Electric s’accordent sur des hausses de salaire

Après plusieurs jours de grève, les négociations sur les augmentations de salaires chez Schneider Electric aboutissent. La direction a annoncé le 24 janvier la signature d’un accord avec trois organisations syndicales que sont FO, la CFTC et la CFDT. Cet accord permet de «mobiliser un budget global de 5% assorti de dispositions exceptionnelles, dont une augmentation plancher de 100 euros pour les OATAM (ouvriers, agents techniques, agents de maîtrise) et une augmentation collective pour les ingénieurs et cadres, ainsi que des mesures complémentaires», indique l'entreprise.

Une hausse minimale de 100 euros

