Les start-up françaises de la cybersécurité ont levé six fois plus de fonds en un an

La dernière édition du radar des start-up françaises de la cybersécurité, réalisée par le cabinet Wavestone et le Hub de Bpifrance, révèle que ces pépites ont levé 630 millions d'euros entre juin 2020 et juin 2021. Pour qu'elles puissent rivaliser avec leurs équivalentes américaines, une structuration du marché européen et un rapprochement avec le monde de la recherche seront nécessaires.