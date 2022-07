"Les start-up du BTP se développent sur le respect des normes environnementales", observe Guillaume Bazouin (Léonard)

L’Usine Nouvelle - Comment accompagnez-vous des start-up dans le secteur du BTP ?

Guillaume Bazouin - Nous disposons de programmes structurés en quatre catégories (deux programmes en interne, deux programmes vers des start-up externes). Le premier programme interne est destiné aux intrapreneurs : chaque collaborateur du groupe peut proposer une idée de business innovant, avec un accompagnement par deux périodes de six mois. Il y a également un programme de formation interne à l’intelligence artificielle. Côté programmes externes, Seed est un programme d’accompagnement et d’investissement dans des start-up très jeunes de la construction, de l’énergie et de la mobilité, avec pour interrogations l’apport potentiel à l’activité de Vinci, la capacité de développement et la qualité de l’équipe. Nous investissons 60 000 euros, dont la moitié en cash et l’autre moitié en nature sur une série de services, dont une formation à l’entrepreneuriat en partenariat avec Stanford. Le deuxième programme externe, Catalyst, est centré sur la collaboration avec des entreprises plus matures. Nous voulions passer de 5% à 50% de succès de collaborations entre les start-up et Vinci. Nous identifions les besoins du groupe, notamment sur l’environnement et la sécurité, des sujets prioritaires en interne comme pour les nouvelles entreprises.

[...]