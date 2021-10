Les solutions des industriels pour contrer l’envolée de leur facture énergétique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Prospérité fermière/Ingredia La coopérative Prospérité fermière couvrira 85% de la consommation de son outil industriel grâce aux énergies renouvelables à partir de 2023.

C’est un moment de vérité pour les stratégies d’approvisionnement en énergie des industriels. La flambée des prix agit comme un révélateur des choix de chaque entreprise dans la sécurisation de ses niveaux de prix, via des contrats à terme, pour sa consommation. La situation est exceptionnelle pour les responsables des achats. Sur la journée du mercredi 6 octobre, le marché européen de référence pour le gaz, le TTF néerlandais, a enregistré un pic à 162,15 euros le mégawattheure. Quant au prix de l’électricité, il s’inscrit en très forte hausse à la rentrée par rapport au début de l’année.

Chez le chimiste Kem One, on reconnaît avoir « été pris de court » par la forte hausse des prix. « Neuf années sur dix, la moyenne des prix d’achat en spot [achats de court terme, souvent pour une livraison le lendemain, ndlr] sur le marché est plus faible que les contrats de livraison à douze mois. Un acheteur qui ne se couvrait pas s’en sortait mieux, même si nous n’achetions pas à 100% en spot », justifie Pierre Fauvarque, son directeur des achats, auprès de L'Usine Nouvelle. Le producteur de PVC concède avoir visé une couverture limitée à 50% de sa consommation plutôt qu’à 90% pas plus tard que l’année dernière.

Baisser sa production ou augmenter ses prix

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]