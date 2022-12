«Les salariés travaillent mieux sur quatre jours», selon Laurent De La Clergerie (LDLC)

L'Usine Nouvelle - Vos 1 060 salariés travaillent quatre jours par semaine depuis le début de l’année 2022. Comment s’est produit ce tournant ?

Laurent De La Clergerie - Le changement de cap a eu lieu vers 2017. De la création du groupe en 1996 à 2005, nous avions un fonctionnement de start-up. En 2005, un gros souci logistique a mis en péril l’entreprise. Il a alors été décidé de structurer la boîte plus classiquement. Mais il y a cinq ans, en lisant un ouvrage d’Alexandre Gérard sur l’entreprise libérée, j’ai compris que je n’étais plus dans l’entreprise qui me plaisait. Le contrôle avait pris le dessus. J’ai donc voulu revenir dix ans en arrière.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]