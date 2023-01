Les salariés français sous le choc des annonces de réduction d'effectifs chez Salesforce

Au total, environ 7 300 salariés devraient être concernés dans le monde par le plan de réduction des effectifs de Salesforce annoncé mercredi 4 janvier par son fondateur et PDG, Marc Benioff. Salesforce a aussi annoncé que l'entreprise allait fermer plusieurs bureaux, sans préciser lesquels. Le dirigeant a adressé un courriel aux 73 000 membres de l'Ohana - comme il aime à définir son entreprise, soit un mot hawaïen pour désigner une famille et qui, dans la culture maison, définit le collectif de travail comme une sorte de communauté ou de tribu, avec des liens forts, plus que professionnels... Un peu mis à mal par cette annonce.

Du côté du très beau siège parisien situé à côté du Champ-de-Mars à Paris, une source interne indique à L'Usine Nouvelle ignorer pour l'heure si la France sera touchée par ce mouvement, et quelle pourrait être l'ampleur du mouvement de réduction des effectifs. Une source syndicale indique qu'un comité social et économique (CSE) est prévu jeudi 5 janvier, mais craint que la direction des ressources humaines de l'entreprise en France n'ait pas encore de réponse. La direction France n'a pas répondu pour le moment à nos demandes d'interview. Seule certitude : les licenciements devraient être terminés dans un an, à la fin de l'année comptable 2024. Selon Infogreffe, Salesforce emploie en France 1230 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros.

«Un véritable choc» pour les salariés français

Mais l'onde de choc s'est propagée jusqu'à la filiale française. «Aux Etats-Unis, des managers prévenus par mail sont partis dans l'heure et ne sont plus joignables aujourd'hui. C'est un véritable choc», poursuit la source.

Le courriel envoyé par Marc Benioff, et publié notamment par le San Francisco Business Journal, a détaillé que «pour ceux qui quitteront Salesforce, [la] priorité est de les soutenir pleinement, notamment en leur offrant un package généreux. Aux États-Unis, les employés concernés recevront au minimum près de cinq mois de salaire, une assurance-maladie, des ressources professionnelles et d'autres avantages pour faciliter leur transition. Ceux qui se trouvent en dehors des États-Unis recevront un niveau de soutien similaire, et [les] processus locaux seront conformes aux lois sur l'emploi de chaque pays». Au total, le plan de réduction des effectifs coûtera à l'entreprise entre 1,4 et 2,1 milliards de dollars à l'entreprise.

Un modèle économique chahuté

Selon Marc Benioff, les licenciements tiennent à un contrecoup du dynamisme de l'activité enregistré par Salesforce durant la pandémie. L'entreprise aurait trop embauché et devrait, pour faire face à la nouvelle conjoncture, réduire la voilure. C'est d'autant plus nécessaire que Salesforce est une entreprise pionnière du modèle Saas, c'est-à-dire par abonnement. Quand tout va bien, les nouveaux clients arrivent et le cash tombe mois après mois. Les périodes de retournement conjoncturel sont plus compliquées à traverser, puisque dans un premier temps, le ralentissement économique se traduit par des faillites, entraînant la disparition de clients, ou par des réductions du nombre d'abonnements par entreprise. Par ailleurs, Salesforce a multiplié les acquisitions et cette annonce intervient alors que les taux d'intérêt remontent. Début décembre 2022, l'entreprise avait annoncé le départ de Bret Taylor de ses fonctions de co-PDG et vice-président.