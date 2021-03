Les salariés des TPE appelés à choisir un syndicat pour les représenter

« On va pas se raconter d’histoires, le sujet ne perce pas. » Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, n’a aucune illusion : les élections syndicales dans les très petites entreprises (TPE) n’ont jamais mobilisé les foules, ce n’est pas cette année que cela va changer. Près de 5 millions de salariés de TPE (moins de 11 salariés), apprentis de plus 16 ans, et salariés de particuliers-employeurs, sont appelés, jusqu’au 6 avril, à choisir les syndicats qui les représenteront. Parmi eux, 350 000 travaillent dans l’industrie, 500 000 dans le BTP, 300 000 dans les activités scientifiques et techniques. A LIRE AUSSI Une majorité de dirigeants de TPE et de PME restent confiants pour affronter la crise