Les employés de Schneider Electric en grève pour des augmentations de salaire

Négociations tendues sur les augmentations de salaires chez Schneider Electric. Différentes organisations syndicales – FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC – ont lancé une grève de trois jours, à commencer du mardi 17 janvier, pour obtenir des augmentations de salaires alignées sur l'inflation. L’équipementier électrique compte 15 000 salariés en France, dont 11 000 au sein de sa maison-mère et 4 000 répartis dans différentes filiales.

Un minimum de 100 euros pour tous

Comme sur l’année 2022, il est demandé à ce que «les augmentations couvrent le niveau de l’inflation», résume Emmanuel Da Cruz, coordinateur FO chez Schneider Electric, contacté par L’Usine Nouvelle. Celle-ci a atteint en moyenne à 5,2% en 2022. Mais la direction propose aujourd’hui une enveloppe globale de 3,7%, dont 2% consacrés aux augmentations générales et 1,7% aux augmentations individuelles. Pour les syndicats, le compte n'y est pas, notamment pour les plus bas salaires, les plus affectés par l’inflation.

[...]