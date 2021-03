Les salariés de l'industrie allemande auront, eux, droit à une prime Covid... et une hausse de salaire

Une nouvelle convention collective pour les employés des secteurs de la métallurgie et de l'électrique en Allemagne, assortie d'une prime exceptionnelle Covid-19. Et une victoire pour le puissant syndicat IG Metall, après 10 heures de négociation avec le patronat lundi 29 mars. L'accord, qui concerne les 700 000 salariés de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, devrait normalement être étendu à d'autres Länder rapidement. 2,3 millions d'employés seraient alors concernés, raconte le média allemand Die Welt.

Hausse de 2,3% des salaires

L'accord conclu prévoit le versement d'une prime Covid-19 de 500 euros jusqu'à la fin du mois de juin 2020, ainsi que des primes annuelles - dont une partie sous la forme de crédit de formation - représentant 18,4% d'un salaire mensuel en 2022 puis 27,6% en 2023. Elles seront économisées pendant huit mois, avant d'être versées en février 2022. Lissées, elles correspondront à une hausse des salaires mensuels de 2,3% pour les salariés de la branche.

Semaine de 4 jours

La nouvelle convention collective prévoit une conversion des primes en réduction du temps de travail pour les salariés qui le souhaitent. Ils pourront passer à la semaine de 4 jours sans impact significatif sur leur salaire brut. Le porte-parole d'IG Metall dans la région a salué un "accord exemplaire". Le syndicat demandait initialement une hausse des salaires de 4% pour les salariés de l'industrie, convertible en une réduction du temps de travail pour sauvegarder des emplois durant la crise.