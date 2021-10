Les salaires vont augmenter... Mais pas pour tout le monde

15 jours gratuits et sans engagement

« Le sujet est en train de monter », note Benoît Serre, vice-président délégué de l’Association nationale des DRH (ANDRH). 46% des directeurs de ressources humaines interrogés par l’association en septembre et octobre envisagent une « évolution de leur politique de rémunération ». Fin 2020, ils n’étaient que 38%, ce qui avait déjà surpris l’ANDRH, alors que quelques mois plus tôt, les perspectives d’augmentations salariales étaient au plus bas…