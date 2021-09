Les robots mobiles hybrides cherchent encore leur place dans les usines

« La cobotique a occupé les discours en 2010-2020, la décennie à venir sera celle de la robotique mobile. » Pour le nouveau responsable de la branche robotique France de Stäubli, Jacques Dupenloup, l’affaire est entendue. L’enjeu est celui de l’hybridation entre bras robotiques et robots mobiles autonomes (AMR). Les premiers juchés sur les seconds pour « prendre et déplacer des charges entre les machines, au sein d’usines où la mobilité sera de plus en plus présente ». Des sortes de droïdes manipulateurs donc, à l’image de Helmo : un bras collaboratif monté sur une plate-forme cylindrique (à la fois plan de travail et moyen de locomotion) présenté par le roboticien suisse dès 2018.