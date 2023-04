Les RH appelées à accélérer sur la transition écologique

Anticipation des besoins en compétences « vertes », réflexion sur l’organisation du travail, évolution de la marque employeur pour convaincre les candidats… Face à l’urgence climatique et à ses conséquences sur les entreprises, les équipes des ressources humaines n’ont pas le choix : elles doivent se positionner à l’avant-garde de la transition écologique. C’est l’idée principale d’un rapport publié jeudi 20 avril par Renault, l’association Le Lab RH, le cabinet de recrutement PageGroup et l’assureur Axa Climate.

Faire de cet enjeu un incontournable de la fonction RH n’est pas encore acquis, comme le soulignait déjà l’Association nationale des DRH (ANDRH) à la rentrée dernière. « Nous avons constaté que le monde des RH n’était pas si mobilisé à ce stade, un peu à l’image de la société », a confirmé Sophie Loeuilleux, du Lab RH, fin mars, lors de l’événement Talents for the planet où elle a présenté les grandes lignes du rapport. « Aujourd’hui, la phase de sensibilisation a eu lieu et la transition écologique commence à infuser un peu plus loin. Chez Renault, nous sommes probablement un peu plus sensibilisés car les ambitions du Green deal européen [fin de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035, NDLR] nous obligent à y réfléchir. Malgré cela, nous devons encore accompagner des métiers qui se sont moins saisis du sujet que d’autres », abonde Alexandra Malak, la DRH digital et data du constructeur automobile, auprès de L’Usine Nouvelle.

L'urgence compétences

