Les recrutements de cadres se tassent sous l'effet des incertitudes économiques

Avoir de la visibilité sur son activité devient de plus en plus difficile en cette rentrée pour les entreprises, en particulier pour les plus petites d’entre elles. Inflation inquiétante, tensions d’approvisionnement… 51% des TPE et 60% des PME disent être capables de prévoir leur niveau d’activité à court terme. Ces parts sont respectivement en baisse de trois et deux points par rapport au trimestre précédent, selon le baromètre de l’Association pour l’emploi des cadres publié lundi 29 août et réalisé en juin dernier auprès de 1 000 entreprises.

Dans l’industrie spécifiquement, seule une entreprise sur deux (51%) assure être en mesure d’anticiper cette donnée. Et dans les ETI et grandes entreprises entre autres, le carnet de commandes n’a pas retrouvé son niveau de début 2022.

Des difficultés de recrutement attendues

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]