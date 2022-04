© Juliette Raynal / I&T

Rien de grave pour le moment, mais un signal faible. Avec la guerre en Ukraine, les entreprises ont revu à la baisse leurs projets de recrutements de cadres pour 2022. L’Association pour l’emploi des cadres (Apec), qui a réinterrogé fin mars les entreprises déjà consultées fin 2021, montre l’évaporation de plus de 7 000 prévisions de recrutements en un trimestre. Les embauches prévues restent à un niveau très élevé : 282 000, soit 5% de plus qu’en 2021, année de forte reprise avec la création nette de 64 000 emplois de cadres, et autant qu’en 2019 (281 300).

