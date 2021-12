Les raisons du forcing de la France pour inclure le nucléaire dans la taxonomie européenne

15 jours gratuits et sans engagement

C’est la grande bataille du moment à Bruxelles : faut-il, ou non, considérer le nucléaire comme un investissement vert ? Depuis des mois, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie français, mouille la chemise pour défendre l’intégration de l’atome dans la taxonomie européenne, cette classification des activités compatibles avec la protection de l’environnement. A la tête d’une coalition de douze pays, parmi lesquels figurent la Finlande et la Pologne, la France considère que l’Europe devra continuer à investir dans le nucléaire si elle veut décarboner son mix énergétique. Face à elle, cinq pays, emmenés par l’Allemagne et l’Autriche, refusent de donner un label vert au nucléaire, mettant en avant la gestion problématique des déchets.