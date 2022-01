Les raisons de la colère des salariés d’EDF, de RTE et d'Enedis, en grève le 26 janvier

Le programme est chargé. Entre un mouvement de grève impulsé par la Fédération CGT mines et énergie le 25 janvier et un autre, interprofessionnel, prévu le 27 janvier par la CGT et FO, les salariés d’EDF, RTE et Enedis sont appelés à la grève par l‘intersyndicale CFDT, CGT, FO et CFE, le 26 janvier. Objectif : exprimer leur colère contre « le saccage d’EDF » par l’État, dans le sillage de la décision du gouvernement d’étendre de volume d’Arenh (accès régulé à l’électricité nucléaire historique).