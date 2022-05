Pour répondre à l’injonction d’hypercroissance, nombre de start-up doivent rapidement se développer à l’étranger. « Nous voulons atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires le plus vite possible, en allant à l’international », résume le cofondateur d’Exotec, Renaud Heitz. Pour trouver des clients, la licorne noue des partenariats avec des intégrateurs locaux, tels que AHS aux États-Unis, Dexter en Espagne et Lora en Italie. Dans les pays les plus lointains, elle délocalise la production des éléments à faible valeur ajoutée de ses entrepôts automatisés, comme les bacs en plastique et les racks où ils sont rangés, mais conserve les éléments critiques dans son usine de Croix (Nord).

Une logique partagée par d’autres start-up, dont les seules ressources ne suffisent souvent pas à pénétrer le marché international.

