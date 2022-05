Si on devait les comparer à des bateaux, « une start-up tech serait un go fast, au moins au démarrage », alors qu’« une start-up industrielle ressemblerait plus à une corvette ». C’est par cette métaphore maritime que Jean-Michel Dalle, le directeur de l’incubateur parisien Agoranov – Dataiku, Criteo et Ynsect y ont fait leurs premières armes –, décrit les deux types de pépites, les secondes étant lancées avec plus de contraintes dans la course à la croissance. Impliquées dans la fabrication de produits, parfois propriétaires d’usines, elles cumulent les défis propres aux jeunes pousses et les difficultés du monde de l’industrie. Tour d’horizon.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]