Les quatre conseils de Verallia pour organiser un concours de design (ou autre)

Depuis 2009, Verallia (ex St Gobain Emballage), acteur mondial de l’emballage en verre qui compte 57 usines dans le monde dont 7 en France, organise un concours de design, qui rassemble, pour chacune de ses éditions, plusieurs centaines de participants (800 en 2020). Le concours est ouvert à l’ensemble des étudiants ou jeunes diplômés en écoles de design et packaging mais aussi en provenance des Beaux-Arts, et ce, dans tout le monde francophone. Chaque candidat doit imaginer une bouteille ou un pot en verre, en exploitant les possibilités de création qu’offre le matériau. Chaque édition propose une thématique. Celle de 2021 ? Le verre « en format solo ». « L’objectif de ce concours, dont la 12ème édition a eu lieu cette année était de sensibiliser les prescripteurs, notamment les designers et les agences de packaging aux vertus du matériau verre », explique Virginie Marcault, responsable Marketing Digital de l’entreprise et en charge de l’organisation de ce concours. Voici les clés de son organisation.