Les promesses encore incertaines du quantique pour lutter contre le réchauffement climatique

Développer des batteries plus performantes, optimiser les réseaux électriques, trouver de nouveaux matériaux pour la capture du carbone dans l’air, améliorer l’aérodynamisme des avions… Voilà ce à quoi pourrait servir le calcul quantique dans les prochaines années, à en croire les cas d’usage avancés par des entreprises comme Volkswagen, EDF, Total et Airbus. Toutes prônent le rôle décisif de cette technologie dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour cause : le mode de fonctionnement de ces nouvelles unités de calcul doit permettre de simuler à l’échelle atomique les réactions chimiques et le comportement de la matière, ou encore de résoudre aisément des problèmes à la complexité jusqu’alors exponentielle. Dans les scénarios les plus fous, cela ouvrirait la voie à des ciments zéro carbone, des panneaux photovoltaïques surperformants ou de nouveaux carburants synthétiques. Mais gare à l’excès d’optimisme.

