Les primes d'assurances grimpent en flèche avec les risques cyber et catastrophes naturelles

Sale temps pour les gestionnaires du risque dans les entreprises ! Leur job pourrait bien se compliquer encore davantage dans les mois à venir. Et pour cause : « le marché des assurances est sous tension », a déclaré d’emblée Léopold Larios de Piña, vice-président de l’Amrae et responsable de la gestion des risques du cabinet d’audit Mazars, jeudi 30 septembre lors d’un point presse. L’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise dévoilait à cette occasion son étude sur l’état du marché des assurances et ses perspectives pour 2022. Celle-ci a été menée auprès de 65 entreprises et en partenariat avec plusieurs grands courtiers comme Marsh, Aon ou encore Siaci Saint Honoré.