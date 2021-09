Les prêts participatifs, censés prendre le relais de la dette Covid des entreprises, ne décollent pas

15 jours gratuits et sans engagement

C’était l’une des grandes inquiétudes de l’automne 2020 : la dette Covid, contractée par les entreprises pour passer la crise, risquait-elle de leur couper les ailes lors de la sortie de crise, lorsqu’elles voudraient redémarrer leurs projets d’investissement ? Pour l’éviter, le gouvernement a mobilisé 20 milliards d’euros pour renforcer les fonds propres des PME et des ETI, garantis à 30% par l’Etat. Mais un an plus tard, la question est plutôt de savoir si le dispositif trouvera preneur.