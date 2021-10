Les Pléiades Neo d'Airbus, un concentré d'innovations

15 jours gratuits et sans engagement

Le cliché est bluffant : après le passage d’un nuage, le Colisée de Rome surgit, laissant voir les entrailles de l’arène dans ses moindres détails. Cette photo, on la doit aux satellites Pléiades Neo, dont le deuxième représentant a été mis en orbite mi-juillet. Des engins développés et fabriqués par Airbus Defence and Space, qui mise sur une constellation de quatre satellites pleinement opérationnelle en 2022.