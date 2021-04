Les parents seront-ils obligés de télétravailler tout en gardant leurs enfants ?

« On ne m’y reprendra plus ». Au sortir du premier confinement, de nombreux parents se sont juré de ne plus essayer de télétravailler et garder en même temps leurs enfants. Ce qui est possible quand ils sont grands et autonomes, devient plus compliqué avec les petits. Or, a annoncé Emmanuel Macron le 31 mars, dès le 5 avril et pour trois semaines pour les crèches et écoles maternelles et élémentaires, quatre semaines pour les collèges et lycées, les élèves ne seront plus accueillis dans leurs établissements. Un véritable casse-tête pour les parents.