Les outils numériques dédiés au flex office se multiplient dans les entreprises

Le télétravail se normalise depuis la rentrée. Et avec lui, une organisation hybride où les salariés effectuent des rotations entre présentiel et distanciel. Cette transformation du monde du travail aboutit bien souvent à une mise en place du « flex office », avec des bureaux partagés et non plus individuels. Ce qui n’est pas sans poser des questions sur le suivi des salariés par les services RH. En parallèle, cette évolution offre des opportunités d'optimisation des espaces de travail pour les entreprises.

Pour répondre à ces différents enjeux, celles-ci ont de plus en plus recours à des outils numériques dédiés. Il en existe de nombreux. « Nous avons énormément de demande depuis mai-juin 2021, période à partir de laquelle les entreprises ont compris qu’il fallait organiser le retour au bureau », explique Thibault Paternoster, le cofondateur de l’une de ces solutions, Coworklib, à L’Usine Nouvelle.

Fin septembre, le constructeur automobile Stellantis a annoncé le déploiement de l’application Coviflex, lancée en mai 2020 par le cabinet Polyconseil. Comme Coworklib, cet outil Saas (logiciel en tant que service), accessible sur ordinateur et smartphone, permet aux salariés en travail hybride d’indiquer quand ils sont présents sur leur lieu de travail et à quel emplacement. Et ce, une semaine à l’avance ou plus.

Privatiser les espaces collaboratifs

