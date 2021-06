"Les outils numérique donnent à chacun les moyens de créer sa propre activité", explique Samuel Durand, l'auteur du documentaire Work in progress

Christophe Bys est grand reporter à L'usine Nouvelle. Il a été rédacteur en chef adjoint de Stratégies Télécoms et Multimédias et rédacteur en chef de Sociétésdelinformation.net au cours des années 2000. A L'Usine Nouvelle, il suit de près les questions liés aux ressources humaines et au management et, plus généralement tout ce qui concerne le futur du travail. Il présente le podcast consacré aux femmes de l'industrie, anime Le pitch du lundi et est responsable éditorial du hors série annuel "Le guide de l'ingénieur"