Les organes sur puces bouleversent les essais cliniques

Organoïdes sur puces, organes en puits, voire, pour les plus pointilleux, systèmes microphysiologiques. Derrière ces différentes appellations, un potentiel renouveau de la recherche clinique. Cette nouvelle génération de modèles cellulaires, plus proche de la physiologie humaine, est en passe de bouleverser le développement de médicaments et la médecine personnalisée. Un chamboulement permis par l’essor d’un champ disciplinaire qui se développe depuis le début des années 2000 : la microfluidique. Soit la maîtrise de l’écoulement de fluides dans des canaux plus fins qu’un cheveu (entre 1 et 100 microns), qui permet de mimer les flux sanguins d’un corps ou d’un organe. «De la plomberie à l’échelle micrométrique, vulgarise Jérémy Cramer, le CEO de la start-up Cherry Biotech. Cela permet de mettre des cellules humaines dans un support et de leur apporter une vascularisation et un environnement proches de la réalité physiologique. Il est ainsi possible de reconstruire des tissus en 3D et d’imiter, de manière évidemment incomplète, le fonctionnement d’un organe».

