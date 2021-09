Les nanosatellites de la pépite Kinéis seront lancés par l'Américain Rocket Lab

Plus d'un an et demi après avoir levé 100 millions d'euros, la pépite Kinéis se rapproche de son objectif: envoyer la première constellation française de nanosatellites dans l'espace. Dans un communiqué publié le 8 septembre, la start-up annonce avoir signé un contrat avec la société américaine Rocket Lab pour lancer 25 satellites en 2023, au cours de cinq missions successives. La fusée Electron décollera depuis la Nouvelle-Zélande, où sont basés une partie des installations de Rocket Lab, et placera les nanosatellites à 650 kilomètres de la Terre.