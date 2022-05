Les mesures en faveur du pouvoir d'achat seront présentées avant les législatives

Les élections législatives sont dans moins de trois semaines, et le pouvoir d’achat s’affiche comme la préoccupation principale des Français, avec une inflation de 4,8% en un an. Cela n'a pas échappé à la gauche unie qui promet des mesures pour l’améliorer… Alors, tout juste nommé, le nouveau gouvernement Borne se mobilise sur le sujet et le fait savoir.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]