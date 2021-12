Les matériaux et minéraux de construction effacent presque la crise

Retour à la normale pour les matériaux de construction. Ou presque. En 2021, les volumes produits de béton prêt à l’emploi progresseraient de 10% par rapport à 2020, année marquée par les confinements, et de 0,5% par rapport à 2019. La production de granulats grimperait, elle, de 10%, et serait stable par rapport à 2019. « Nous n’imaginions pas que le niveau d’activité en 2021 serait aussi soutenu et constant », se réjouit Alain Boisselon, président de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem, 7100 sites industriels, 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 31 000 salariés).