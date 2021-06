Les masques sanitaires anti-Covid sont importés en masse... alors qu'une filière Made in France existe

S’il y a bien un secteur où la France a retrouvé une autonomie industrielle complète, c’est celui des masques sanitaires (masques chirurgicaux et FFP2). De quatre producteurs début 2020, l’Hexagone est passé à près de 25 en un an. Dans le même temps, les capacités de production sont passées de 3,5 millions à 100 millions d’unités de masques par semaine, ce qui couvre entièrement les besoins en France. Mieux : la filière a développé l’amont avec l’implantation sur le territoire de l’ensemble des productions de composants des masques : meltblown (matière première essentielle), barrettes nasales, élastiques… Et pourtant, la France continue d’importer, et ce de façon massive, des masques sanitaires.