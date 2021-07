Les Japonais Sumitomo et Mitsubishi misent sur les capteurs imprimés du français Isorg

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Isorg Isorg, spécialiste des capteurs imprimés, se positionne notamment sur le marché de la sécurité.

Une troisième levée de fonds pour Isorg. La pépite française spécialiste des capteurs imprimés a bouclé un tour de table de 16 millions d’euros, portant le montant des fonds levés depuis sa création à 47,8 millions d’euros. Parmi les nouveaux investisseurs figurent deux industriels japonais de poids: Sumitomo Chemicals et Mitsubishi.

"Nous travaillons avec eux depuis 2012, confie à L’Usine Nouvelle Jean-Yves Gomez, PDG et cofondateur de la start-up. Ils font partie de nos fournisseurs d’encres polymères et semi-conductrices que nous utilisons pour la fabrication de nos capteurs. Le fait d’avoir réussi à passer leur examen de qualification pour investir chez nous me rend très fier. Nous changeons de dimension et devenons une société internationale". Ce nouveau tour de table valorise la société aux environs de 200 millions d’euros.

