Les industriels français s'engagent dans la sobriété pour l'hiver... et au-delà

Transition écologique et énergétique

Passer l'hiver 2022-2023: c'est la préoccupation immédiate des dirigeants d'entreprises, confrontés à des hausses des prix de l'énergie et au risque de coupures en cas de pics de consommation. Le gouvernement présente le 6 octobre son plan sobriété pour réduire de 10% la consommation d'énergie du pays en deux ans. Les entreprises sont invitées à participer à l'effort, et ont tout intérêt à le faire. Au-delà de l'urgence hivernale, les nouvelles habitudes adoptées seront toujours pertinentes quand la crise sera passée, pour répondre aux enjeux climatiques. L'Usine Nouvelle recense dans ce dossier les stratégies d'adaptation et bonnes pratiques des entreprises françaises.