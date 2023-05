Les industriels français les plus influents sur les réseaux sociaux sont...

Être ou ne pas être... sur les réseaux sociaux. Ce n’est plus une question pour les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Le classement des comités exécutifs, les comex, les plus influents du SBF 120, réalisé par AmazingContent, témoigne de la montée en puissance des entreprises industrielles françaises sur les réseaux. En tête du palmarès des industriels se classent des marques très connues du grand public comme Orange ou TotalEnergies mais aussi, et c’est plus étonnant, des acteurs plus BtoB comme Capgemini ou Schneider Electric. «Tous secteurs confondus, le score d’influence moyen est en hausse de 40 % cette année par rapport au palmarès de 2022, explique Eliott Siegler, le président d’AmazingContent. En un an, 15 % de dirigeants de plus ont pris la parole en ligne, tandis que le nombre de followers a crû de 27 %.»

